Третий пакет помощи от США: в Украину прибыли оборонительные боеприпасы и 300 ракет Javelin

Цитата

“Очередная доставка международной технической помощи от США для ВСУ уже в Украине. В пакете: современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения”, — сообщила Маляр.

Детали

Отметим, что журналист BuzzFeedNews в Twitter написал о поставке в Украину 300 ракет Javelin.

“В Киев только что прибыла очередная партия американской помощи в сфере оборонной безопасности, включая около 300 Javelins и боеприпасов”, — написал он.

NEW: Another batch of US defensive security assistance, including around 300 Javelins and ammunition, just arrived in Kyiv, Ukraine, from Dover.@BuzzFeedNewspic.twitter.com/snpYApkNbQ

— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 25, 2022

Напомним

В аэропорту “Борисполь” разгрузили самолет, в котором прибыла третья партия летального вооружения от США.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.