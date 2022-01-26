Німеччина поставить Україні 5 тисяч військових касок - міністр оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. В останні тижні Україна неодноразово просила Німеччину про допомогу в обороні та про додаткові особисті зобов'язання з боку канцлера Олафа Шольца. Міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина поставить Україні 5000 військових захисних касок. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення в Twitter Міністерства оборони.
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"Міністр Ламбрехт сьогодні поінформувала комітет з оборони німецького Бундестагу про свої плани в законодавчому органі. Вона також дала зрозуміти, що Німеччина стоїть поруч із Україною. Ми доставимо в Україну 5000 шоломів – спорядження, яке потрібно", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Протягом довгого часу федеральний уряд дотримувався свого чіткого "ні", у тому числі й щодо повторюваних запитів на постачання зброї для України. Але останнім часом усередині коаліції Німеччини виникли сумніви щодо цієї позиції.
Що передувало
США та Велика Британія оголосили про надання військової допомоги Україні, насамперед про постачання стрілецької зброї, боєприпасів та протитанкових засобів.
Ще більше зброї вже в дорозі, пообіцяла група американських сенаторів під час візиту до Києва на початку цього тижня.
В уряді ФРН вважають, що це може посилити напруженість та ускладнити переговори.
За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Німеччина, як і раніше, є однією з провідних країн з виробництва та експорту озброєнь, яка з 2016 по 2020 роки зросла на 21%. Найбільшими покупцями німецької зброї є Південна Корея, Алжир та Єгипет.
Україна також входить до імпортерів. Згідно з урядовими звітами, ФРН схвалила 97 експортних операцій в Україну на загальну суму 5,2 млн євро у 2020-му та у першій половині 2021 року. В основному це була стрілецька зброя, водолазне спорядження та засоби зв'язку. Проте українська влада виявляє інтерес до бойових кораблів та систем ППО.