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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Чекати на постачання зброї в Україну від Німеччини не варто: Шольц дав свою відповідь

Чекати на постачання зброї в Україну від Німеччини не варто: Шольц дав свою відповідь

Київ • УНН

 • 59502 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Німеччина дотримується стратегії відмови від експорту летальної зброї. Про це заявив на пресконференції канцлер ФРН Олаф Шольц, відповідаючи на запитання про постачання оборонного озброєння в Україну, передає УНН.

Цитата

“Ось уже багато років уряд Німеччини дотримується певної стратегії, і це — стратегія відмови від експорту смертоносної зброї. Ми не змінили цієї стратегії, коли прийшли до влади", - сказав канцлер.

Деталі

За його словами, Німеччина дотримується цієї стратегії в Раді Росія-НАТО, в рамках ОБСЄ, в двосторонніх переговорах між Америкою і Росією, а також в переговорах в рамках "нормандського формату".

Тепер ми повинні подумати, як ми можемо гарантувати, що нинішня ескалація може бути припинена, і як ми можемо гарантувати, що ми можемо розраховувати на те, що територіальна цілісність України жодним чином не буде піддаватися загрозі, що не буде військової агресії проти України або що не буде будь-яких інших шляхів і засобів, з допомогою яких хтось спробує домогтися політичних змін за допомогою застосування сили“, — заявив Шольц.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відстоював право кожної країни на самозахист.

Цитата

“Коли справа доходить до оборонної та смертоносної зброї, різні союзники мають різні підходи. Деякі союзники по НАТО також надають таку підтримку. Я думаю, що важливо те, що Україна має право на самооборону, це передбачено в Статуті ООН, і НАТО надає підтримку Україні, щоб допомогти їм відстояти це право", — заявив він.

Контекст

Німеччина відмовляється постачати Україні оборонну зброю. У той же час, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитися про це з Берліном.

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