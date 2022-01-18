Чекати на постачання зброї в Україну від Німеччини не варто: Шольц дав свою відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Німеччина дотримується стратегії відмови від експорту летальної зброї. Про це заявив на пресконференції канцлер ФРН Олаф Шольц, відповідаючи на запитання про постачання оборонного озброєння в Україну, передає УНН.
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“Ось уже багато років уряд Німеччини дотримується певної стратегії, і це — стратегія відмови від експорту смертоносної зброї. Ми не змінили цієї стратегії, коли прийшли до влади", - сказав канцлер.
Деталі
За його словами, Німеччина дотримується цієї стратегії в Раді Росія-НАТО, в рамках ОБСЄ, в двосторонніх переговорах між Америкою і Росією, а також в переговорах в рамках "нормандського формату".
Тепер ми повинні подумати, як ми можемо гарантувати, що нинішня ескалація може бути припинена, і як ми можемо гарантувати, що ми можемо розраховувати на те, що територіальна цілісність України жодним чином не буде піддаватися загрозі, що не буде військової агресії проти України або що не буде будь-яких інших шляхів і засобів, з допомогою яких хтось спробує домогтися політичних змін за допомогою застосування сили“, — заявив Шольц.
У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відстоював право кожної країни на самозахист.
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“Коли справа доходить до оборонної та смертоносної зброї, різні союзники мають різні підходи. Деякі союзники по НАТО також надають таку підтримку. Я думаю, що важливо те, що Україна має право на самооборону, це передбачено в Статуті ООН, і НАТО надає підтримку Україні, щоб допомогти їм відстояти це право", — заявив він.
Контекст
Німеччина відмовляється постачати Україні оборонну зброю. У той же час, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитися про це з Берліном.