Резников: Украина все же просила у Германии шлемы, но их предоставление еще не подтвердили

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"Недавно в одном из интервью я общался с журналистами по поводу предложений немецкого правительства поставить нам определенное количество шлемов. Я хочу уточнить один нюанс, потому что вопрос журналиста был "именно такую помощь вы просили у правительства Германии". Я ответил, что именно шлемы таким образом мы не просили", - сказал министр.

"Я хочу уточнить, потому что мы обращались официально ко всем правительствам стран, в том числе стран НАТО и ЕС, с просьбой предоставить нам вооружение, системы защиты, в том числе шлемы и бронежилеты. И когда я говорил относительно правительства Германии, я имел в виду, что именно только шлемы мы не просили. Хотя, письменно, конечно, наш атташе по военным вопросам и по этому поводу обращался к правительству Германии", - пояснил он.

Детали

По словам Резникова, Украина просила прекратить блокирование со стороны официального правительства Германии поставки оружия другими странами. Речь, в частности, об обращении правительства Эстонии к правительству Германии относительно разрешения поставить в Украину пушки производства еще Германской Демократической Республики.

Но правительство Германии отказывает правительству Эстонии в разрешении на получение Украиной указанных пушек, сказал он.

"Как вы знаете, правительство Германии продолжает блокировать приобретение нами летального оружия через агентство NSPA - это специальное агентство, которое наподобие "натовского" Amazon-а дает возможность в открытый способ покупать те или иные средства защиты или поражения. Поэтому когда мы обращаемся публично к правительству Германии, мы говорим: мы вас просим - в первую очередь не блокируйте, пожалуйста, нам возможность защищаться", - отметил Резников.

Цитата

"По состоянию на сегодняшний день, кроме публичного заявления моего коллеги, госпожи министра обороны Германии на заседании правительства, что они нам готовы предоставить 5 тысяч шлемов, ни письменного сообщения мы официально пока не получали", - сообщил министр.

Он заметил, что официально коммуницирует с послом Германии в Украине. По ее словам, якобы такой документ готовится.

"Но еще раз повторяю: в письменном виде единого документа, в котором правительство Германии бы показало, что даже те шлемы они нам передают, мы официально не получали", - добавил министр.

Контекст

Ранее в интервью одному из изданий, журналисты сказали министру, что Германия объявила о предоставлении Украине 5 000 шлемов, и поинтересовались, Киев к ним обращался с просьбой оказать именно такую помощь.

"Нет. Мы точно не просили у них шлемы. Я думаю, они пытаются найти какой-то вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом", - сказал тогда министр.

Контекст

Как стало известно на прошлой неделе, министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия отправит в Украину 5 тысяч военных защитных касок.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что решение Берлина отправить Украине 5 тысяч военных касок в качестве военной помощи является лишь "каплей в море".

Добавим

Германия отказалась поставлять Украине оборонительное оружие.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.