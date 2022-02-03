У мережі мобільного оператора "великої трійки" стався масштабний збій: що кажуть
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Вранці 3 лютого у роботі оператора мобільного зв'язку Київстар стався масштабний збій, зокрема, були складнощі при дзвінках. У компанії відреагували, пише УНН.
Цитата:
"Сьогодні у частини клієнтів передплати могли спостерігатися тимчасові складнощі при дзвінках на інші номери в мережі (...) Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично", - вказали у компанії.
Там додали, що доклали всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити сервіс, і приблизно з 10:30 сервіс дзвінків на інші номери мережі знову працює.
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Довідково
За даними звітності Київстар, у нього нараховується 26,3 млн абонентів.