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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У мережі мобільного оператора "великої трійки" стався масштабний збій: що кажуть

У мережі мобільного оператора "великої трійки" стався масштабний збій: що кажуть

Київ • УНН

 • 18013 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Вранці 3 лютого у роботі оператора мобільного зв'язку Київстар стався масштабний збій, зокрема, були складнощі при дзвінках. У компанії відреагували, пише УНН.

Цитата:

"Сьогодні у частини клієнтів передплати могли спостерігатися тимчасові складнощі при дзвінках на інші номери в мережі (...) Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично", - вказали у компанії.

Там додали, що доклали всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити сервіс, і приблизно з 10:30 сервіс дзвінків на інші номери мережі знову працює.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У роботі Facebook стався збій, який назвали найбільшим в історії роботи сервісу Downdetector

Довідково

За даними звітності Київстар, у нього нараховується 26,3 млн абонентів.

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