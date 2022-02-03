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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52810 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Під Одесою автомобіль зніс шлагбаум і влетів у потяг, водій загинув

Під Одесою автомобіль зніс шлагбаум і влетів у потяг, водій загинув

Київ • УНН

 • 20117 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні вночі біля села Великодолинське Одеської області автомобіль зніс шлагбаум на залізничному переїзді та зіткнувся з вантажним потягом. Водій загинув на місці події. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Деталі

Аварія сталася приблизно о першій годині ночі. 

За попередніми даними, 24-річний водій Opel перевищив швидкість, збив шлагбаум та зіткнувся із вантажним потягом, який рухався через переїзд. Від травм чоловік загинув на місці події. 

Дані про ДТП внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

У місті Дубно Рівненської області на залізничному переїзді пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії постраждав машиніст потяга.

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