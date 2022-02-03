Під Рівним пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою: є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У місті Дубно Рівненської області на залізничному переїзді пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП постраждав машиніст потяга, передає УНН з посиланням на ДСНС.
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"О 01:58 надійшло повідомлення, що в м. Дубно по вул. Мостова на регульованому залізнично-дорожньому переїзді трапилася ДТП за участю пасажирського потяга сполученням "Київ-Івано-Франківськ" та вантажного автомобіля SCANIA", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Як інформують у відомстві, постраждав машиніст потягу. Його деблокували за допомогою спецінструмента рятувальники. Медики вкололи йому знеболювальне, а рятувальники у зафіксованому положенні на ношах приблизно 500 метрів несли чоловіка до карети швидкої медичної допомоги. Наразі потерпілий перебуває в лікарні, його стан оцінюють медики.
Також внаслідок ДТП пошкоджено локомотив потяга та причіп вантажівки. Потерпілих серед пасажирів потяга не має.
Усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції. До надання допомоги було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та 10 рятувальників.
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