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Под Ровно пассажирский поезд столкнулся с грузовиком: есть пострадавший

Под Ровно пассажирский поезд столкнулся с грузовиком: есть пострадавший

Киев • УНН

 • 16655 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В городе Дубно Ровенской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадал машинист поезда, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

"В 01:58 поступило сообщение, что в г. Дубно ул. Мостовая на регулируемом железно-дорожном переезде произошло ДТП с участием пассажирского поезда сообщением "Киев-Ивано-Франковск" и грузового автомобиля SCANIA", - говорится в сообщении.

Детали

Как информируют в ведомстве, пострадал машинист поезда. Его деблокировали с помощью специнструмента спасатели. Медики вкололи ему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 метров несли мужчину к карете скорой медицинской помощи. Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние оценивают медики.

Также в результате ДТП повреждены локомотив поезда и прицеп грузовика. Пострадавших среди пассажиров поезда нет.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции. К оказанию помощи были привлечены две единицы спецтехники ГСЧС и 10 спасателей.

Напомним

В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского, погибло двое людей.

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