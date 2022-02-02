ДТП з вантажівкою у Дніпрі: загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та проспекту Слобожанського загинули двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Деталі
2-го лютого о 00:52 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди людей затиснуло в конструкціях пошкодженого автомобіля.
За викликом було направлено чергові відділення 18-ої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля “Chery Tiggo” та вантажівки “Renault Magnum”. Зіткнення транспортних засобів відбулось на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та проспекту Слобожанського.
На момент прибуття рятувальників до місця події, працівниками екстреної медичної допомоги було госпіталізовано постраждалого пасажира автомобіля “Сhery” до міської клінічної лікарні № 16.
Надзвичайники за допомогою буксировочного тросу витягнули автівку з під причепа вантажівки та деблокували тіла двох людей. Також, здійснили відключення акумуляторних батарей з транспортних засобів задля запобігання займання автомобілів.
До надання допомоги залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо
За вихідні на Київщині сталося 80 ДТП.