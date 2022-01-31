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За вихідні на Київщині сталося 80 ДТП: є жертви

За вихідні на Київщині сталося 80 ДТП: є жертви

Київ • УНН

 • 18591 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 29-30 січня, сталося 80 дорожньо-транспортних пригод, двоє людей загинули. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.

Цитата

“За вихідні (на Київщині — ред.) всього сталося 80 ДТП, із них 6 ДТП з потерпілими, травмованих — 4, 2 людей загинули”, — повідомили у пресслужбі.

Доповнення

Минулого року в Україні виявили понад 4 тис. випадків перевезення дітей без автокрісел.

Українські Національні Новини

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