Нардеп Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо цього вимагатимуть команда і ситуація

"Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність", - йдеться у коментарі Трухіна, оприлюдненому у середу.

Нардеп зазначив, що він "щиро шкодує, що він опинився в епіцентрі цього скандалу".

"Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", - зазначив нардеп.

Він додав, що його поведінці "навряд чи є виправдання". "Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові", - зазначив Трухін.

Парламентар повідомив, що протягом останніх п'яти місяців він повною мірою "співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію".

"І якщо потрібно – готовий пройти це ще раз до завершення розслідування", – підсумував нардеп.