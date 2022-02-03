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Нардеп Трухин заявил о готовности сложить мандат, если того потребуют команда и ситуация

Нардеп Трухин заявил о готовности сложить мандат, если того потребуют команда и ситуация

Киев • УНН

 • 10153 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Народный депутат Александр Трухин (фракция "Слуга народа") заявил о готовности нести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат в том случае, если того будут требовать ситуация и команда "Слуги народа", пишет УНН.

"Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции… Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность", - говорится в комментарии Трухина, обнародованном в среду.

Нардеп отметил, что ему "искренне жаль, что он оказался в эпицентре этого скандала".

"Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что его поведению "вряд ли есть оправдание". "Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы", - отметил Трухин.

Парламентарий сообщил, что в течение последних пяти месяцев он в полной мере "сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ГБР и Национальной полиции всю информацию".

"И если нужно – готов пройти это еще раз до завершения расследования", - подытожил нардеп.

Украинские Национальные Новости

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