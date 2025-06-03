Привласнила понад 400 тисяч: на Дніпропетровщині судитимуть директорку навчального закладу

У Дніпрі будуть судити директорку навчального закладу, в якому понад чотири роки "працювала" жінка, не виходячи на роботу. Про це повідомляє обласне ГУ Нацполіції, інформує УНН.

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Зазначається, що щоб приховати відсутність жінки на робочому місці, директорка організувала фальсифікацію табелів обліку робочого часу, до яких вносилися завідомо неправдиві дані.

Правоохоронці встановили, що з жовтня 2020 по грудень 2024 року посадовиця, зловживаючи службовим становищем, працевлаштувала особу, яка на роботу не виходили та жодних робіт відповідно до своєї посадової інструкції не виконувала. Незважаючи на це, щомісяця вона підписувала табелі обліку робочого часу з неправдивими даними про її присутність на роботі та затверджувала їх печаткою закладу - йдеться у повідомленні.

Вказується, що таким чином директорка привласнила понад 400 тисяч гривень бюджетних коштів.

Слідчі також встановили, що до протиправної діяльності були залучені також заступниці директорки навчального закладу. Таким чином, чотирьом жінкам віком від 42 до 71 років повідомлено про підозри за ч.1 ст.366 (службове підроблення) та ч.2, 5 ст.27, ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

У Києві повідомили про підозру директору дитячо-юнацької спортивної школи, підпорядкованій Департаменту молоді та спорту виконавчого органу КМДА. Причиною стала переплата 1,2 млн гривень під час ремонту дитячого майданчика.

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