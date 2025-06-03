Присвоила более 400 тысяч: в Днепропетровской области будут судить директора учебного заведения

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
2 июня, 18:59 • 20585 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 45591 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 82924 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 94267 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 167843 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 164309 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 162332 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 210636 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 214365 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 123276 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.1м/с
85%
750мм
Популярные новости

Иран готов отклонить ядерное предложение США как невыгодное – Reuters

2 июня, 16:36 • 2662 просмотра

Вывод ВСУ из 4 областей, нейтралитет и проведение выборов: росСМИ опубликовали "мирный меморандум", который рф передала Украине

2 июня, 17:41 • 7574 просмотра

У Трампа отреагировали на атаку Украины по российским аэродромам

2 июня, 18:36 • 5430 просмотра

Еще один шаг на пути к европейской зоне свободного роуминга: Зеленский подписал закон

2 июня, 19:39 • 4026 просмотра

"Несмотря на попытки россии": Сибига поздравил Анналену Бербок с избранием на должность президента Генассамблеи ООН

20:44 • 6716 просмотра
публикации

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 20585 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 167844 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 335781 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 377891 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 391193 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Марк Рютте

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Стамбул

Соединённые Штаты

Турция

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 129144 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 135811 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 214512 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 154218 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 183410 просмотра
Актуальное

Хранитель

Беспилотный летательный аппарат

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Присвоила более 400 тысяч: в Днепропетровской области будут судить директора учебного заведения

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Директор учебного заведения в Днепре организовала фиктивное трудоустройство лица, которое фактически не работало. Таким образом, она присвоила более 400 тысяч гривен бюджетных средств.

Присвоила более 400 тысяч: в Днепропетровской области будут судить директора учебного заведения

В Днепре будут судить директора учебного заведения, в котором более четырех лет "работала" женщина, не выходя на работу. Об этом сообщает областное ГУ Нацполиции, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что чтобы скрыть отсутствие женщины на рабочем месте, директор организовала фальсификацию табелей учета рабочего времени, в которые вносились заведомо ложные данные.

Правоохранители установили, что с октября 2020 по декабрь 2024 года должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, трудоустроило лицо, которое на работу не выходило и никаких работ в соответствии со своей должностной инструкцией не выполняло. Несмотря на это, ежемесячно она подписывала табели учета рабочего времени с ложными данными о ее присутствии на работе и утверждала их печатью заведения

- говорится в сообщении.

Указывается, что таким образом директор присвоила более 400 тысяч гривен бюджетных средств.

Следователи также установили, что к противоправной деятельности были привлечены также заместители директора учебного заведения. Таким образом, четырем женщинам в возрасте от 42 до 71 года сообщено о подозрениях по ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.2, 5 ст.27, ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Киеве сообщили о подозрении директору детско-юношеской спортивной школы, подчиненной Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа КГГА. Причиной стала переплата 1,2 млн гривен во время ремонта детской площадки.

Минус 1 балл: Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции на 105 место11.02.25, 10:57 • 34422 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Днепр
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9