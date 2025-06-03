Присвоила более 400 тысяч: в Днепропетровской области будут судить директора учебного заведения

В Днепре будут судить директора учебного заведения, в котором более четырех лет "работала" женщина, не выходя на работу. Об этом сообщает областное ГУ Нацполиции, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что чтобы скрыть отсутствие женщины на рабочем месте, директор организовала фальсификацию табелей учета рабочего времени, в которые вносились заведомо ложные данные.

Правоохранители установили, что с октября 2020 по декабрь 2024 года должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, трудоустроило лицо, которое на работу не выходило и никаких работ в соответствии со своей должностной инструкцией не выполняло. Несмотря на это, ежемесячно она подписывала табели учета рабочего времени с ложными данными о ее присутствии на работе и утверждала их печатью заведения - говорится в сообщении.

Указывается, что таким образом директор присвоила более 400 тысяч гривен бюджетных средств.

Следователи также установили, что к противоправной деятельности были привлечены также заместители директора учебного заведения. Таким образом, четырем женщинам в возрасте от 42 до 71 года сообщено о подозрениях по ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.2, 5 ст.27, ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Киеве сообщили о подозрении директору детско-юношеской спортивной школы, подчиненной Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа КГГА. Причиной стала переплата 1,2 млн гривен во время ремонта детской площадки.

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