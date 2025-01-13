У Києві директора спортшколи підозрюють у збитках на 1,2 млн гривень

У Києві повідомили про підозру директору дитячо-юнацької спортивної школи, підпорядкованій Департаменту молоді та спорту виконавчого органу КМДА. Причиною стала переплата 1,2 млн гривень під час ремонту дитячого майданчика. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

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За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору дитячо – юнацької спортивної школи, підпорядкованій Департаменту молоді та спорту виконавчого органу КМДА (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що підозрюваний уклав з приватним підприємством договір про придбання та монтаж ігрового майданчика з ігровим полем та санітарно-побутовими приміщеннями на загальну суму понад 3 млн гривень.

Водночас товарознавча експертиза показала, що ринкова вартість ігрового майданчика з ігровим полем та санітарно-побутовим приміщенням складає близько 1,8 млн гривень.

Згідно висновку економічної експертизи, внаслідок закупівлі майданчика за завищеною у майже два рази вартістю, територіальній громаді спричинено збитки в розмірі понад 1,2 млн гривень