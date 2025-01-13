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У Києві директора спортшколи підозрюють у збитках на 1,2 млн гривень

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Керівнику ДЮСШ повідомили про підозру через завищення вартості ігрового майданчика на 1,2 млн грн. Реальна вартість об'єкта становить 1,8 млн грн замість сплачених 3 млн грн.

У Києві повідомили про підозру директору дитячо-юнацької спортивної школи, підпорядкованій Департаменту молоді та спорту виконавчого органу КМДА. Причиною стала переплата 1,2 млн гривень під час ремонту дитячого майданчика. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору дитячо – юнацької спортивної школи, підпорядкованій Департаменту молоді та спорту виконавчого органу КМДА (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що підозрюваний уклав з приватним підприємством договір про придбання та монтаж ігрового майданчика з ігровим полем та санітарно-побутовими приміщеннями на загальну суму понад 3 млн гривень.

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Водночас товарознавча експертиза показала, що ринкова вартість ігрового майданчика з ігровим полем та санітарно-побутовим приміщенням складає близько 1,8 млн гривень.

Згідно висновку економічної експертизи, внаслідок закупівлі майданчика за завищеною у майже два рази вартістю, територіальній громаді спричинено збитки в розмірі понад 1,2 млн гривень

- зазначили в прокуратурі.

За інформацією пресслужби, досудове розслідування проводять слідчі Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо

Заступника директора департаменту КМДА та посередника судитимуть за вимагання хабарів від перевізників. Чиновник вимагав 40 тисяч гривень щотижня за право роботи на маршруті через підконтрольну фірму.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

КиївКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
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