Вимагав хабарі з перевізників - судитимуть посадовця КМДА
Київ • УНН
Заступника директора департаменту КМДА та посередника судитимуть за вимагання хабарів від перевізників. Чиновник вимагав 40 тисяч гривень щотижня за право роботи на маршруті через підконтрольну фірму.
Правоохоронці завершили розслідування щодо заступника директора одного із департаментів КМДА та приватного підприємця-посередника, які вимагали хабарі у київських автоперевізників. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це у вівторок, 7 січня, повідомили в ДБР, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, у квітні 2024 року до ДБР звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить.
Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів. Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю".
Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.
Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового "траншу" для чиновника.
Було проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджували протиправну діяльність. Посадовця було відсторонено від виконання обов’язків.
Двох фігурантів обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо
У вересні УНН писав, що правоохоронці повідомили про підозру директору комунальної служби перевезень КМДА - у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників.