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Вимагав хабарі з перевізників - повідомлено про підозру директору комунальної служби перевезень КМДА

Вимагав хабарі з перевізників - повідомлено про підозру директору комунальної служби перевезень КМДА

Київ • УНН

 • 18756 перегляди

Директору комунальної служби перевезень КМДА повідомлено про підозру у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників. Задокументовано факти отримання неправомірної вигоди на суму 280 тис. гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру директору комунальної служби перевезень КМДА - у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників. Про це у вівторок, 17 вересня, повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає УНН

Деталі

Зазначається, що до повноважень цього комунального підприємства належить проведення перевірок перевізників та складання документів про відповідність чи невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень у столиці.

За даними слідства, посадовець забезпечив безпідставне проведення перевірок одного з перевізників. За їх результатами було складено документи про невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. Таким чином посадовці створювали умови для отримання від підприємця неправомірної вигоди

- розповіли в ОГП.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше в рамках цього ж кримінального провадження вже було повідомлено про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та керівнику приватного транспортного підприємства.

В ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання цими посадовими особами неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. гривень від перевізників, додали в ОГП.

Організував схему поборів з перевізників: посадовцю КДМА повідомили про підозру - ДБР05.06.24, 13:22 • 18083 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП

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