Вымогал взятки с перевозчиков - сообщено о подозрении директору коммунальной службы перевозок КГГА
Киев • УНН
Директору коммунальной службы перевозок КГГА сообщено о подозрении в систематическом вымогательстве денег от столичных перевозчиков. Задокументированы факты получения неправомерной выгоды на сумму 280 тыс. гривен.
Правоохранители сообщили о подозрении директору коммунальной службы перевозок КГГА - в систематическом вымогательстве денег от столичных перевозчиков. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Отмечается, что к полномочиям этого коммунального предприятия относится проведение проверок перевозчиков и составление документов о соответствии или несоответствии транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок в столице.
По данным следствия, чиновник обеспечил безосновательное проведение проверок одного из перевозчиков. По их результатам были составлены документы о несоответствии транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок. Таким образом чиновники создавали условия для получения от предпринимателя неправомерной выгоды
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее в рамках этого же уголовного производства уже было сообщено о подозрении заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации и руководителю частного транспортного предприятия.
В ходе досудебного расследования задокументирован ряд фактов получения этими должностными лицами неправомерной выгоды на общую сумму 280 тыс. гривен от перевозчиков, добавили в ОГП.
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