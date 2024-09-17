Вымогал взятки с перевозчиков - сообщено о подозрении директору коммунальной службы перевозок КГГА

Правоохранители сообщили о подозрении директору коммунальной службы перевозок КГГА - в систематическом вымогательстве денег от столичных перевозчиков. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

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Отмечается, что к полномочиям этого коммунального предприятия относится проведение проверок перевозчиков и составление документов о соответствии или несоответствии транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок в столице.

По данным следствия, чиновник обеспечил безосновательное проведение проверок одного из перевозчиков. По их результатам были составлены документы о несоответствии транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок. Таким образом чиновники создавали условия для получения от предпринимателя неправомерной выгоды - рассказали в ОГП.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в рамках этого же уголовного производства уже было сообщено о подозрении заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации и руководителю частного транспортного предприятия.

В ходе досудебного расследования задокументирован ряд фактов получения этими должностными лицами неправомерной выгоды на общую сумму 280 тыс. гривен от перевозчиков, добавили в ОГП.

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