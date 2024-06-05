Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР

ГБР сообщило о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который во время войны организовал схему поборов со столичных автоперевозчиков. Об этом в среду сообщила пресс-служба бюро, передает УНН.

"Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков", - говорится в сообщении ГБР.

Подозрение также получил частный предприниматель, который помогал чиновнику организовать систему поборов.

Я рассказали в ГБР, в апреле 2024 года к правоохранителям обратилась жена военнослужащего, которая руководила фирмой мужчины по перевозкам, пока тот служит. Предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы расторгнуть действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество". В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного "транша" для чиновника.

Сейчас проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность.

Чиновник КГГА и его сообщник подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Продолжается досудебное расследование. Проверяется возможная причастность руководства чиновника к реализации преступной схемы.

Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Усову с обыском - источник