Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  52495 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

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Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
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Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

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На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок

На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок

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Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей

Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей

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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Послы ЕС на этой неделе получат оценку прогресса Украины в реформах для вступления, ожидается положительный отзыв на фоне скептицизма Венгрии - СМИ

Послы ЕС на этой неделе получат оценку прогресса Украины в реформах для вступления, ожидается положительный отзыв на фоне скептицизма Венгрии - СМИ

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  147706 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  164755 просмотра

Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков.

Криминал и ЧП •   •  9781 просмотра
Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР

Таможенники остановили незаконную пересылку в США партии из 75 предметов антиквариата

Житель Чернігівської області намагався незаконно переправити до США 75 стародавніх пам'яток V ст. До н. е - XVII ст. н. е.

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Таможенники остановили незаконную пересылку в США партии из 75 предметов антиквариата

Враг обстрелял Днепропетровщину: загорелась машина

В результате удара в Днепропетровской области загорелся автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  15038 просмотра
Враг обстрелял Днепропетровщину: загорелась машина

На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок

Ребенок 2011 года рождения утонул в реке Тясмин в городе Смела Черкасской области, трагедия произошла 4 июня, тело ребенка было обнаружено водолазами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям примерно в 5 метрах от берега.

Общество •   •  13123 просмотра
На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок

17-летним украинцам за рубежом хотят дать отсрочку по взятию на воинский учет - Верещук

Сейчас готовится решение правительства, предоставляющее 17-летним украинцам, находящимся за границей, отсрочку на постановку на воинский учет в Украине – или до возвращения на родину, или до конца военного положения, сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

политика •   •  13155 просмотра
17-летним украинцам за рубежом хотят дать отсрочку по взятию на воинский учет - Верещук

Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей

В городе Рени Одесской области девять человек, в том числе восемь детей, попали в больницу с пищевым отравлением после употребления пищи в одном из местных кафе, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Здоровье •   •  10874 просмотра
Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

К зиме украинцы могут провести значительную часть дня без электричества из-за серьезных повреждений энергосистемы, вызванных российскими атаками.

Общество •   •  47641 просмотра
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Послы ЕС на этой неделе получат оценку прогресса Украины в реформах для вступления, ожидается положительный отзыв на фоне скептицизма Венгрии - СМИ

Европейская комиссия предоставит оценку прогресса Украины и Молдовы в реформах по вступлению в ЕС, ожидаются положительные отзывы, но Венгрия может скептически отнестись к Украине, но до сих пор есть надежда, что переговоры о вступлении обеих стран начнутся до конца июня.

политика •   •  13302 просмотра
Послы ЕС на этой неделе получат оценку прогресса Украины в реформах для вступления, ожидается положительный отзыв на фоне скептицизма Венгрии - СМИ

Израиль подписал контракт на покупку 25 дополнительных истребителей-невидимок F-35 в США на сумму 3 миллиарда долларов

Израиль подписал соглашение с США на сумму 3 миллиарда долларов о приобретении 25 дополнительных истребителей-невидимок Lockheed Martin F - 35. Поставка истребителей запланирована на 2028 год, - их общий парк в ЦАХАЛе достигнет 75 самолетов.

Новости Мира •   •  11119 просмотра
Израиль подписал контракт на покупку 25 дополнительных истребителей-невидимок F-35 в США на сумму 3 миллиарда долларов

За сутки силы обороны поразили радиолокационную станцию и три средства ПВО рф - Генштаб

В течение дня Силы обороны Украины нанесли удары по 15 районам сосредоточения личного состава рф, артиллерийскому средству, базе горюче-смазочных материалов, радиолокационной станции и трем средствам ПВО.

Война •   •  17216 просмотра
За сутки силы обороны поразили радиолокационную станцию и три средства ПВО рф - Генштаб