Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Усову с обыском - источник

Работники Государственного бюро расследований проводят обыски у заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Константина Усова. Его подозревают в вымогательстве у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Детали

Как сообщил источник, в здании КГГА проводится обыск. Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Константину Усову, которого подозревают в вымогательстве у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе.

Напомним

По сообщениям СМИ, в здании Киевской городской государственной администрации проводится обыск. О том, у кого именно происходят обыски, не сообщалось.