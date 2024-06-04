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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Усову с обыском - источник

Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Усову с обыском - источник

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 14:25  •  6341 просмотра

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Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Константину Усову, которого подозревают в вымогательстве у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе.

Работники Государственного бюро расследований проводят обыски у заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Константина Усова. Его подозревают в вымогательстве у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Детали

Как сообщил источник, в здании КГГА проводится обыск. Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Константину Усову, которого подозревают в вымогательстве у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе.

Напомним

По сообщениям СМИ, в здании Киевской городской государственной администрации проводится обыск. О том, у кого именно происходят обыски, не сообщалось.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
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