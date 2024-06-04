У КМДА проводяться обшуки - ЗМІ
Київ • УНН
За повідомленнями ЗМІ, в будівлі Київської міської державної адміністрації проводиться обшук. Про те, в кого саме відбуваються обшуки, не повідомляються.
У будівлі Київської міської державної адміністрації проводяться обшуки. Про це повідомили "Суспільному" свої джерела, передає УНН.
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Водночас не уточнюється, в кого саме відбуваються обшуки.
Нагадаємо
У січні правоохоронці викрили на хабарі заступника директора одного із департаментів КМДА та його спільника. Чиновник вимагав від столичного бізнесмена 20 відсотків "відкату" за можливість отримувати пільгове фінансування.