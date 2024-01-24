Посадовця КМДА та його спільника викрили на хабарі
Київ • УНН
Викрито на хабарі заступника директора одного із департаментів КМДА та його спільника.
Правоохоронці викрили на хабарі заступника директора одного із департаментів КМДА та його спільника. Чиновник вимагав від столичного бізнесмена 20 відсотків "відкату" за можливість отримувати пільгове фінансування. Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, пише УНН.
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До правоохоронців надійшла інформація, що заступник директора одного із департаментів Київської міської державної адміністрації вимагає щомісячний хабар відпідприємця.
Зазначається, що посадовець КМДА вимагав від бізнесмена 20 відсотків "відкату" за можливість отримувати пільгове фінансування на відбудову бізнесу.
Як повідомляється, з початком повномасштабного вторгнення, у Бучі був зруйнований склад з продукцією підприємця. Через руйнування його бізнес опинився на межі банкрутства. Для порятунку компанії підприємець скористався державною програмою пільгового кредитування. Бізнесмен служить у одному з підрозділів тероборони, а його син доброволець в ЗСУ і зараз виконує бойові завдання на фронті.
Посадовець стверджував, що контролює надання компенсацій по державних кредитах для підприємців. І для того, щоб надалі отримувати відшкодування, йому мають сплатити 20% від виплат. У разі відмови - погрожував зупинити подальші нарахування
Його затримали разом із спільником-посередником у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергового хабаря - 90 тисяч гривень.
Після проведення обшуків, слідчі Головного управління Нацполіції у Київській області вручили зловмисникам підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.
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