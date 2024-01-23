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На Рівненщині судитимуть посадовця, який за хабар передав комунальну землю в оренду

На Рівненщині судитимуть посадовця, який за хабар передав комунальну землю в оренду

Київ • УНН

 • 21271 перегляди

Начальника відділу житлово-комунального господарства Дубенського району Рівненської області судитимуть за отримання $4000 хабара за незаконну передачу в оренду земельної ділянки. Обвинувальний акт скеровано до суду.

До суду у Рівненській області скеровано обвинувальний акт стосовно директора управління житлово-комунального господарства, який за 4000 доларів оформив в оренду земельну ділянку, без укладання цивільно-правової угоди. Про це передає УНН, із посиланням на Telegram Рівненської обласної прокуратури.

Деталі

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора управління житлово-комунального господарства селищної ради на Дубенщині, якого раніше затримали за хабар. Згідно з інформацією відомства, чоловік взяв 4000 доларів США за передачу в оренду земельної ділянки комунального підприємства в обхід офіційної процедури, без укладання цивільно-правової угоди.

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Як вказується, на цій ділянці місцевий підприємець мав намір облаштувати майданчик для зберігання та обслуговування транспортних засобів. Громада від такої "співпраці" не отримала б ніяких доходів у свій бюджет, вказують у прокуратурі.

Свою вину чоловік визнає у повному обсязі.

Наразі посадовця відсторонено від займаної посади; обвинувальний акт скеровано до Демидівського районного суду.

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Ігор Тележніков

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