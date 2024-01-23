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На Ровенщине будут судить чиновника, который за взятку передал коммунальную землю в аренду

На Ровенщине будут судить чиновника, который за взятку передал коммунальную землю в аренду

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 14:07  •  10332 просмотра

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Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Дубенского района Ривненской области будут судить за получение $4000 взятки за незаконную передачу в аренду земельного участка. Обвинительный акт направлен в суд.

В суд в Ровенской области направлено обвинительное заключение в отношении директора управления жилищно-коммунального хозяйства, который за 4000 долларов оформил в аренду земельный участок, без заключения гражданско-правового соглашения. Об этом передает УНН, со ссылкой на Telegram Ровенской областной прокуратуры.

Детали

Прокурорами Ровенской областной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении директора управления жилищно-коммунального хозяйства поселкового совета на Дубенщине, которого ранее задержали за взятку. Согласно информации ведомства, мужчина взял 4000 долларов США за передачу в аренду земельного участка коммунального предприятия в обход официальной процедуры, без заключения гражданско-правового соглашения.

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Как указывается, на этом участке местный предприниматель намеревался обустроить площадку для хранения и обслуживания транспортных средств. Община от такого "сотрудничества" не получила бы никаких доходов в свой бюджет, указывают в прокуратуре.

Свою вину мужчина признает в полном объеме.

Сейчас чиновник отстранен от занимаемой должности; обвинительный акт направлен в Демидовский районный суд.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
На Рівненщині судитимуть посадовця, який за хабар передав комунальну землю в оренду
An official who leased municipal land for a bribe will be tried in Rivne region
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На Ровенщине будут судить чиновника, который за взятку передал коммунальную землю в аренду

Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Дубенского района Ривненской области будут судить за получение $4000 взятки за незаконную передачу в аренду земельного участка. Обвинительный акт направлен в суд.

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