Чиновника КГГА и его сообщника разоблачили на взятке

Правоохранители разоблачили на взятке заместителя директора одного из департаментов КГГА и его сообщника. Чиновник требовал от столичного бизнесмена 20 процентов "отката" за возможность получать льготное финансирование. Об этом сообщает департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

К правоохранителям поступила информация, что заместитель директора одного из департаментов Киевской городской государственной администрации требует ежемесячную взятку от предпринимателя.

Отмечается, что чиновник КГГА требовал от бизнесмена 20 процентов "отката" за возможность получать льготное финансирование на восстановление бизнеса.

Как сообщается, с началом полномасштабного вторжения, в Буче был разрушен склад с продукцией предпринимателя. Из-за разрушения его бизнес оказался на грани банкротства. Для спасения компании предприниматель воспользовался государственной программой льготного кредитования. Бизнесмен служит в одном из подразделений теробороны, а его сын доброволец в ВСУ и сейчас выполняет боевые задачи на фронте.

Чиновник утверждал, что контролирует предоставление компенсаций по государственным кредитам для предпринимателей. И для того, чтобы в дальнейшем получать возмещение, ему должны заплатить 20% от выплат. В случае отказа - угрожал остановить дальнейшие начисления - говорится в сообщении.

Его задержали вместе с сообщником-посредником в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения очередной взятки - 90 тысяч гривен.

После проведения обысков, следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области вручили злоумышленникам подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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