Чиновника КГГА и его сообщника разоблачили на взятке

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  152785 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
  •  142785 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  155429 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157088 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  141980 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169705 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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Чиновника КГГА и его сообщника разоблачили на взятке

Разоблачены на взятке заместитель директора одного из департаментов КГГА и его сообщник.

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Чиновника КГГА и его сообщника разоблачили на взятке

Суд отклонил иски УПЦ МП о продлении бесплатного пользования храмами заповедника "Чернигов древний"

Черниговская епархия Украинской Православной Церкви (МП) проиграла судебный иск на продление договоров безвозмездного пользования памятниками архитектуры национального значения, среди которых Спасо-Преображенский собор и Троицкий монастырь.

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Суд отклонил иски УПЦ МП о продлении бесплатного пользования храмами заповедника "Чернигов древний"

Глава Минздрава рассказал о подготовке Украины к возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна готова к возможным пандемиям, включая "болезнь Х".

Здоровье •   •  5860 просмотра
Глава Минздрава рассказал о подготовке Украины к возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х

В Генштабе ВСУ на фоне информации о падении Ил-76 сделали заявление относительно Белгородско-Харьковского направления

В Генштабе ВСУ заявили, что и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

Война •   •  9608 просмотра
В Генштабе ВСУ на фоне информации о падении Ил-76 сделали заявление относительно Белгородско-Харьковского направления

За месяц в Одессе зафиксировали четыре случая кори среди детей

Сейчас дети выписаны из больницы и находятся под наблюдением семейного врача в удовлетворительном состоянии. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки продолжаются.

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За месяц в Одессе зафиксировали четыре случая кори среди детей

Еще один лагерь для российских военнопленных обустраивается на базе исправительной колонии

Выведенная из эксплуатации исправительная колония в Могилеве-Подольском превращается в лагерь для российских военнопленных, поскольку существующие лагеря в Украине, как сообщается, переполнены. Новый лагерь, который, как ожидается, будет принимать еженедельные визиты международных организаций. Отмечается, что военнопленных сс рф потенциально можно будет использовать для обмена на украинских пленных, которые удерживаются в России.

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Еще один лагерь для российских военнопленных обустраивается на базе исправительной колонии

Купянское направление: враг усилил обстрелы населенных пунктов - ОВА

По данным Харьковской областной военной администрации, Купянское направление остается горячей точкой, участились обстрелы жилых кварталов. За последнюю неделю из этого района было эвакуировано 78 человек, в том числе 12 детей.

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Купянское направление: враг усилил обстрелы населенных пунктов - ОВА

Украина предложила Словакии присоединиться к Формуле мира

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Словакии с просьбой присоединиться к Формуле мира Президента Владимира Зеленского.

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Украина предложила Словакии присоединиться к Формуле мира

Атака рф на Харьков 23 января среди самых массированных: более 15 ракет, более 70 пострадавших и 10 погибших людей - ОВА

Российская атака на Харьков 23 января привела к ранениям 70 человек и 10 смертям, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.

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Атака рф на Харьков 23 января среди самых массированных: более 15 ракет, более 70 пострадавших и 10 погибших людей - ОВА

Шмыгаль призвал правительство Словакии снять односторонние ограничения на импорт украинской аграрной продукции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Словакии с просьбой отменить односторонние запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

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Шмыгаль призвал правительство Словакии снять односторонние ограничения на импорт украинской аграрной продукции