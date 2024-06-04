В КГГА проводятся обыски - СМИ

В здании Киевской городской государственной администрации проводятся обыски. Об этом сообщили "общественному" свои источники, передает УНН.

Детали

В то же время не уточняется, у кого именно происходят обыски.

Напомним

В январе правоохранители разоблачили на взятке заместителя директора одного из департаментов КГГА и его сообщника. Чиновник требовал от столичного бизнесмена 20 процентов "отката" за возможность получать льготное финансирование.