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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В КГГА проводятся обыски - СМИ

В КГГА проводятся обыски - СМИ

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 13:31  •  6311 просмотра

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По сообщениям СМИ, в здании Киевской городской государственной администрации проводится обыск. О том, у кого именно происходят обыски, не сообщаются.

В здании Киевской городской государственной администрации проводятся  обыски. Об этом сообщили "общественному" свои источники, передает УНН

Детали 

В то же время не уточняется, у кого именно происходят обыски.

Напомним 

В январе правоохранители разоблачили на взятке заместителя директора одного из департаментов КГГА и его сообщника. Чиновник требовал от столичного бизнесмена 20 процентов "отката" за возможность получать льготное финансирование.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КиевКриминал и ЧП
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