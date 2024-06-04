Працівники ДБР прийшли до заступника голови КМДА Усова з обшуком - джерело
Київ • УНН
Працівники ДБР прийшли до заступника голови КМДА Костянтина Усова, якого підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі.
Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у заступника голови Київської міської державної адміністрації Костянтина Усова. Його підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі. Про це пише УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Деталі
Як повідомило джерело, у будівлі КМДА проводиться обшук. Працівники ДБР прийшли до заступника голови КМДА Костянтина Усова, якого підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі.
Нагадаємо
За повідомленнями ЗМІ, в будівлі Київської міської державної адміністрації проводиться обшук. Про те, в кого саме відбуваються обшуки, не повідомлялося.