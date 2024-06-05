Організував схему поборів з перевізників: посадовцю КДМА повідомили про підозру - ДБР
Київ • УНН
Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у київських автоперевізників.
ДБР повідомило про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який під час війни організував схему поборів зі столичних автоперевізників. Про це у середу повідомила пресслужба бюро, передає УНН.
"Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у київських автоперевізників", - йдеться у повідомленні ДБР.
Підозру також отримав приватний підприємець, який допомагав чиновнику організувати систему поборів.
Я розповіли в ДБР, у квітні 2024 року до правоохоронців звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів. Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю". Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.
Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового "траншу" для чиновника.
Наразі проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.
Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.
Триває досудове розслідування. Перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми.
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