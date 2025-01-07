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Вымогал взятки с перевозчиков - будут судить чиновника КГГА

Вымогал взятки с перевозчиков - будут судить чиновника КГГА

Киев  •  УНН

 • 2955 просмотра

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Заместителя директора департамента КГГА и посредника будут судить за вымогательство взяток от перевозчиков. Чиновник требовал 40 тысяч гривен еженедельно за право работы на маршруте через подконтрольную фирму.

Правоохранители завершили расследование в отношении заместителя директора одного из департаментов КГГА и частного предпринимателя-посредника, которые требовали взятки у киевских автоперевозчиков. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом во вторник, 7 января, сообщили в ГБР, передает УНН

Детали

Как сообщается, в апреле 2024 года в ГБР обратилась жена военнослужащего, которая руководила фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит.

Предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы разорвать действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на «сотрудничество».

В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного «транша» для чиновника.

Был проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность. Чиновник был отстранен от исполнения обязанностей.

Двух фигурантов обвиняют в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним 

В сентябре УНН писал, что правоохранители сообщили о подозрении директору коммунальной службы перевозок КГГА - в систематическом вымогательстве денег от столичных перевозчиков. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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