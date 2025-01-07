Вымогал взятки с перевозчиков - будут судить чиновника КГГА
Киев • УНН
Заместителя директора департамента КГГА и посредника будут судить за вымогательство взяток от перевозчиков. Чиновник требовал 40 тысяч гривен еженедельно за право работы на маршруте через подконтрольную фирму.
Правоохранители завершили расследование в отношении заместителя директора одного из департаментов КГГА и частного предпринимателя-посредника, которые требовали взятки у киевских автоперевозчиков. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом во вторник, 7 января, сообщили в ГБР, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в апреле 2024 года в ГБР обратилась жена военнослужащего, которая руководила фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит.
Предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы разорвать действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на «сотрудничество».
В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.
Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного «транша» для чиновника.
Был проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность. Чиновник был отстранен от исполнения обязанностей.
Двух фигурантов обвиняют в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Напомним
В сентябре УНН писал, что правоохранители сообщили о подозрении директору коммунальной службы перевозок КГГА - в систематическом вымогательстве денег от столичных перевозчиков.