В Киеве директора спортшколы подозревают в убытках на 1,2 млн гривен

В Киеве сообщили о подозрении директору детско-юношеской спортивной школы, подчиненной Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа КГГА. Причиной стала переплата 1,2 млн гривен во время ремонта детской площадки. Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении директору детско-юношеской спортивной школы, подчиненной Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа КГГА (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемый заключил с частным предприятием договор о приобретении и монтаже игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовыми помещениями на общую сумму более 3 млн гривен.

В то же время товароведческая экспертиза показала, что рыночная стоимость игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовым помещением составляет около 1,8 млн гривен.

Согласно заключению экономической экспертизы, в результате закупки площадки по завышенной почти в два раза стоимости, территориальной общине нанесен ущерб в размере более 1,2 млн гривен