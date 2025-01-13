В Киеве директора спортшколы подозревают в убытках на 1,2 млн гривен
Киев • УНН
Руководителю ДЮСШ сообщили о подозрении из-за завышения стоимости игровой площадки на 1,2 млн грн. Реальная стоимость объекта составляет 1,8 млн грн вместо уплаченных 3 млн грн.
В Киеве сообщили о подозрении директору детско-юношеской спортивной школы, подчиненной Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа КГГА. Причиной стала переплата 1,2 млн гривен во время ремонта детской площадки. Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
Детали
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении директору детско-юношеской спортивной школы, подчиненной Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа КГГА (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Следствие установило, что подозреваемый заключил с частным предприятием договор о приобретении и монтаже игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовыми помещениями на общую сумму более 3 млн гривен.
В то же время товароведческая экспертиза показала, что рыночная стоимость игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовым помещением составляет около 1,8 млн гривен.
Согласно заключению экономической экспертизы, в результате закупки площадки по завышенной почти в два раза стоимости, территориальной общине нанесен ущерб в размере более 1,2 млн гривен
По информации пресс-службы, досудебное расследование проводят следователи Подольского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.
Напомним
Заместителя директора департамента КГГА и посредника будут судить за вымогательство взяток от перевозчиков. Чиновник требовал 40 тысяч гривен еженедельно за право работы на маршруте через подконтрольную фирму.