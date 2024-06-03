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Привласнювали кошти туристів за сходження на Говерлу: посадовці Карпатського Нацпарку постануть перед судом

Привласнювали кошти туристів за сходження на Говерлу: посадовці Карпатського Нацпарку постануть перед судом

Київ • УНН

 • 31943 перегляди

Посадовці Карпатського національного парку привласнили у туристів щонайменше 617 000 гривень, незаконно привласнивши готівку від продажу квитків на сходження на Говерлу, і тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі за незаконне привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Посадовці Карпатського Нацпарку, які привласнювали кошти туристів за сходження на Говерлу, постануть перед судом, передає УНН із посиланням на ДБР.

... завершили досудове розслідування щодо заступника директора Карпатського Національного природного парку та касира, які організували схему незаконного збагачення при продажі квитків для сходження на Говерлу. Обвинувальний акт направлено до суду 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що посадовець оформив свого знайомого на роботу касиром з продажу квитків на туристичному маршруті при підйомі на Говерлу. Чоловік не видавав частину чеків туристичним групам та окремим туристам. Також він щодня звітував керівнику про суми зібраної необлікованої готівки та відвозив її в офіс до заступника директора. Далі вони ділили кошти між собою.

Денний виторг ділків складав щодня щонайменше 30 тисяч грн. Найбільш "врожайним" був період з кінця серпня до початку вересня, коли чимало груп підіймаються на Говерлу з нагоди Дня Незалежності України. Тоді ділки клали до кишені по 50-60 тисяч грн на день. Протиправна схема діяла з червня до жовтня 2023 року.

Економічною експертизою було доведено, що таким чином посадовці привласнили не менше 617 тисяч гривень.

Тож заступника директора та касира обвинувачують у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 191 КК України)

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Заступника директора усунено від виконання обов’язків, а касира звільнено з роботи. Також обом фігурантам суд обрав запобіжний захід – домашній арешт. Заявлено цивільний позов до обвинувачених з метою відшкодування завданих збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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