Присваивали средства туристов за восхождение на Говерлу: чиновники Карпатского нацпарка предстанут перед судом
Киев • УНН
Чиновники Карпатского национального парка присвоили у туристов по меньшей мере 617 000 гривен, незаконно присвоив наличные от продажи билетов на восхождение на Говерлу, и теперь им грозит до 8 лет лишения свободы за незаконное присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.
Чиновники Карпатского нацпарка, которые присваивали средства туристов за восхождение на Говерлу, предстанут перед судом, передает УНН со ссылкой на ГБР.
... завершили досудебное расследование в отношении заместителя директора Карпатского национального природного парка и кассира, которые организовали схему незаконного обогащения при продаже билетов для восхождения на Говерлу. Обвинительный акт направлен в суд
Детали
Установлено, что чиновник оформил своего знакомого на работу кассиром по продаже билетов на туристическом маршруте при подъеме на Говерлу. Мужчина не выдавал часть чеков туристическим группам и отдельным туристам. Также он ежедневно отчитывался руководителю о суммах собранной неучтенной наличности и отвозил ее в офис к заместителю директора. Далее они делили средства между собой.
Дневная выручка дельцов составляла ежедневно не менее 30 тысяч грн. Наиболее "урожайным" был период с конца августа до начала сентября, когда многие группы поднимаются на Говерлу по случаю Дня Независимости Украины. Тогда дельцы клали в карман по 50-60 тысяч грн в день. Противоправная схема действовала с июня по октябрь 2023 года.
Экономической экспертизой было доказано, что таким образом чиновники присвоили не менее 617 тысяч гривен.
Поэтому заместителя директора и кассира обвиняют в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 191 УК Украины)
Предусмотренное статьей наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.
Заместитель директора отстранен от исполнения обязанностей, а кассир уволен с работы. Также обоим фигурантам суд избрал меру пресечения-домашний арест. Заявлен гражданский иск к обвиняемым с целью возмещения причиненного ущерба.
Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
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Присваивали средства туристов за восхождение на Говерлу: чиновники Карпатского нацпарка предстанут перед судом
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