Присваивали средства туристов за восхождение на Говерлу: чиновники Карпатского нацпарка предстанут перед судом

Чиновники Карпатского нацпарка, которые присваивали средства туристов за восхождение на Говерлу, предстанут перед судом, передает УНН со ссылкой на ГБР.

... завершили досудебное расследование в отношении заместителя директора Карпатского национального природного парка и кассира, которые организовали схему незаконного обогащения при продаже билетов для восхождения на Говерлу. Обвинительный акт направлен в суд - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что чиновник оформил своего знакомого на работу кассиром по продаже билетов на туристическом маршруте при подъеме на Говерлу. Мужчина не выдавал часть чеков туристическим группам и отдельным туристам. Также он ежедневно отчитывался руководителю о суммах собранной неучтенной наличности и отвозил ее в офис к заместителю директора. Далее они делили средства между собой.

Дневная выручка дельцов составляла ежедневно не менее 30 тысяч грн. Наиболее "урожайным" был период с конца августа до начала сентября, когда многие группы поднимаются на Говерлу по случаю Дня Независимости Украины. Тогда дельцы клали в карман по 50-60 тысяч грн в день. Противоправная схема действовала с июня по октябрь 2023 года.

Экономической экспертизой было доказано, что таким образом чиновники присвоили не менее 617 тысяч гривен.

Поэтому заместителя директора и кассира обвиняют в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 191 УК Украины)

Предусмотренное статьей наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.

Заместитель директора отстранен от исполнения обязанностей, а кассир уволен с работы. Также обоим фигурантам суд избрал меру пресечения-домашний арест. Заявлен гражданский иск к обвиняемым с целью возмещения причиненного ущерба.

Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.