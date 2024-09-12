Пошкоджено приватний будинок, паркан, скління вікон: Синєгубов про наслідки прильоту в Харкові
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Київському району Харкова пошкоджено приватний будинок, паркан та вікна інших будинків. На місці події працюють екстрені служби, повідомив голова Харківської ОВА.
Внаслідок прильоту по Київському району Харкова пошкоджено приватний будинок, паркан, скління вікон інших будинків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За його словами, на місці події працюють всі екстренні служби.
Раніше
Голова Харківської ОВА повідомив про удар окупантів по Харкову з влучанням поблизу приватного будинку. Мер міста раніше повідомив про два "прильоти" по густонаселеному району Харкова.