росіяни вдарили по Харкову: є влучання поряд з приватним будинком
Київ • УНН
Голова Харківської ОВА повідомив про удар окупантів по Харкову з влучанням поблизу приватного будинку. Мер міста раніше повідомив про два "прильоти" по густонаселеному району Харкова.
Російські окупанти вдарили по Харкову. За попередніми даними, є влучання поряд з приватним будинком. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Окупанти вдарили по Харкову. За попередніми даними, є влучання поряд з приватним будинком. Інформація про постраждалих поки що не надходила. Огляд місця триває", - написав Синєгубов.
Доповнення
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два "прильоти" по густонаселеному району міста.