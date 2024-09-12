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росіяни вдарили по Харкову: є влучання поряд з приватним будинком

росіяни вдарили по Харкову: є влучання поряд з приватним будинком

Київ • УНН

 • 14556 перегляди

Голова Харківської ОВА повідомив про удар окупантів по Харкову з влучанням поблизу приватного будинку. Мер міста раніше повідомив про два "прильоти" по густонаселеному району Харкова.

Російські окупанти вдарили по Харкову. За попередніми даними, є влучання поряд з приватним будинком. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Окупанти вдарили по Харкову. За попередніми даними, є влучання поряд з приватним будинком. Інформація про постраждалих поки що не надходила. Огляд місця триває", - написав Синєгубов.

Доповнення

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два "прильоти" по густонаселеному району міста.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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