россияне ударили по Харькову: есть попадания рядом с частным домом
Киев • УНН
Председатель Харьковской ОВА сообщил об ударе оккупантов по Харькову с попаданием вблизи частного дома. Мэр города ранее сообщил о двух "прилетах" по густонаселенному району Харькова.
Российские оккупанты ударили по Харькову. По предварительным данным, есть попадание рядом с частным домом. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"Оккупанты ударили по Харькову. По предварительным данным, есть попадание рядом с частным домом. Информация о пострадавших пока не поступала. Осмотр места продолжается", - написал Синегубов.
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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух "прилетах" по густонаселенному району города.