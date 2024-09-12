россияне ударили по Харькову: есть попадания рядом с частным домом

Российские оккупанты ударили по Харькову. По предварительным данным, есть попадание рядом с частным домом. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"Оккупанты ударили по Харькову. По предварительным данным, есть попадание рядом с частным домом. Информация о пострадавших пока не поступала. Осмотр места продолжается", - написал Синегубов.

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух "прилетах" по густонаселенному району города.