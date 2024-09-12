Мер Харкова повідомив про два "прильоти" по густонаселеному району міста
Київ • УНН
Мер Харкова повідомив про два удари по густонаселеному району міста. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, на місце прибувають відповідні служби.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два "прильоти" по густонаселеному району міста, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, пише УНН.
Два прильоти по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється
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Перед цим "Суспільне" повідомило про вибух у Харкові, а ПС ЗСУ попереджали про ворожий КАБ на Харків.