Мэр Харькова сообщил о двух "прилетах" по густонаселенному району города
Киев • УНН
Мэр Харькова сообщил о двух ударах по густонаселенному району города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, на место прибывают соответствующие службы.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух "прилетах" по густонаселенному району города, информация о пострадавших и разрушениях уточняется, пишет УНН.
Два прилета по одному из густонаселенных районов города. На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется
Добавим
Перед этим "Суспільне" сообщило о взрыве в Харькове, а ВС ВСУ предупреждали о вражеском КАБ на Харьков.