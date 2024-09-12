Поврежден частный дом, забор, остекление окон: Синегубов о последствиях прилета в Харькове
Киев • УНН
В результате российского удара по Киевскому району Харькова поврежден частный дом, забор и окна других домов. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил председатель Харьковской ОВА.
В результате прилета по Киевскому району Харькова поврежден частный дом, забор, остекление окон других домов. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По его словам, на месте происшествия работают все экстренные службы.
Ранее
Глава Харьковской ОВА сообщил об ударе оккупантов по Харькову с попаданием вблизи частного дома. Мэр города ранее сообщил о двух "прилетах" по густонаселенному району Харькова.