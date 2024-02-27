Принц Вільям пропустить панахіду за грецьким королем, який був його хрещеним, з особистих причин - ЗМІ
Київ • УНН
Принц Вільям пропустив панахиду за покійним королем Греції Костянтином через особисті причини.
Принц Вільям пропустить панахиду за покійним королем Греції Костянтином з особистих причин. Про це пише CNN з посиланням на джерело у королівських колах, передає УНН.
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Очікувалося, що 41-річний принц Уельський відвідає пам'ятний захід у Віндзорському замку у вівторок, але його участь скасована.
Джерело не уточнило причини, через які Вільям змінив плани в останню хвилину, але додало, що дружина Вільяма, принцеса Уельська, яка відновлюється після операції на черевній порожнині в січні, "продовжує почувати себе добре".
Кейт не з'являється на публіці, оскільки вона продовжує одужувати вдома і, як очікується, не повернеться до виконання королівських обов'язків до Великодня.
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Король Чарльз III також відсутній на службі, оскільки він продовжує лікування у зв'язку з онкологічною хворобою. Таким чином королівську родину на прощанні з останнім грецьким монархом у каплиці Святого Георгія очолила королева Камілла.
Нагадаємо
Костянтин II Грецький, троюрідний брат короля Чарльза III, помер у січні минулого року у віці 82 років. Чарльз і Константин підтримували близькі стосунки, британський король навіть назвав свого двоюрідного брата хрещеним батьком свого первістка Вільяма.
Після військового перевороту 1967 року Костянтин з родиною втік до Риму, а військовий режим призначив на його місце регента. Грецька монархія була скасована 1 червня 1973 року, коли військовий режим проголосив країну республікою - рішення, яке було підтримано на наступному референдумі. Константін прийняв скасування монархії після ще одного референдуму, проведеного обраним цивільним урядом у 1974 році.
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