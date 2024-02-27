Принц Уильям пропустит панихиду по греческому королю, который был его крестным, по личным причинам - СМИ

Принц Уильям пропустит панихиду по покойному королю Греции Константину по личным причинам. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в королевских кругах, передает УНН.

Детали

Ожидалось, что 41-летний принц Уэльский посетит памятное мероприятие в Виндзорском замке во вторник, но его участие отменено.

Источник не уточнил причины, по которым Уильям изменил планы в последнюю минуту, но добавил, что жена Уильяма, принцесса Уэльская, которая восстанавливается после операции на брюшной полости в январе, "продолжает чувствовать себя хорошо".

Кейт не появляется на публике, поскольку она продолжает выздоравливать дома и, как ожидается, не вернется к исполнению королевских обязанностей до Пасхи.

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Король Чарльз III также отсутствует на службе, поскольку он продолжает лечение в связи с онкологической болезнью. Таким образом королевскую семью на прощании с последним греческим монархом в часовне Святого Георгия возглавила королева Камилла.

Напомним

Константин II Греческий, троюродный брат короля Чарльза III, умер в январе прошлого года в возрасте 82 лет. Чарльз и Константин поддерживали близкие отношения, британский король даже назвал своего двоюродного брата крестным отцом своего первенца Уильяма.

После военного переворота 1967 года Константин с семьей бежал в Рим, а военный режим назначил на его место регента. Греческая монархия была упразднена 1 июня 1973 года, когда военный режим провозгласил страну республикой - решение, которое было поддержано на следующем референдуме. Константин принял отмену монархии после еще одного референдума, проведенного избранным гражданским правительством в 1974 году.

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