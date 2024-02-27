Принц Уильям пропустит панихиду по греческому королю, который был его крестным, по личным причинам - СМИ
Киев • УНН
Принц Уильям пропустил панихиду по покойному королю Греции Константину по личным причинам.
Принц Уильям пропустит панихиду по покойному королю Греции Константину по личным причинам. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в королевских кругах, передает УНН.
Детали
Ожидалось, что 41-летний принц Уэльский посетит памятное мероприятие в Виндзорском замке во вторник, но его участие отменено.
Источник не уточнил причины, по которым Уильям изменил планы в последнюю минуту, но добавил, что жена Уильяма, принцесса Уэльская, которая восстанавливается после операции на брюшной полости в январе, "продолжает чувствовать себя хорошо".
Кейт не появляется на публике, поскольку она продолжает выздоравливать дома и, как ожидается, не вернется к исполнению королевских обязанностей до Пасхи.
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Король Чарльз III также отсутствует на службе, поскольку он продолжает лечение в связи с онкологической болезнью. Таким образом королевскую семью на прощании с последним греческим монархом в часовне Святого Георгия возглавила королева Камилла.
Напомним
Константин II Греческий, троюродный брат короля Чарльза III, умер в январе прошлого года в возрасте 82 лет. Чарльз и Константин поддерживали близкие отношения, британский король даже назвал своего двоюродного брата крестным отцом своего первенца Уильяма.
После военного переворота 1967 года Константин с семьей бежал в Рим, а военный режим назначил на его место регента. Греческая монархия была упразднена 1 июня 1973 года, когда военный режим провозгласил страну республикой - решение, которое было поддержано на следующем референдуме. Константин принял отмену монархии после еще одного референдума, проведенного избранным гражданским правительством в 1974 году.
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