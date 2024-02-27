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Принц Уильям пропустит панихиду по греческому королю, который был его крестным, по личным причинам - СМИ

Принц Уильям пропустит панихиду по греческому королю, который был его крестным, по личным причинам - СМИ

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 12:06  •  4469 просмотра

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Принц Уильям пропустил панихиду по покойному королю Греции Константину по личным причинам.

Принц Уильям пропустит панихиду по покойному королю Греции Константину по личным причинам. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в королевских кругах, передает УНН.

Детали

Ожидалось, что 41-летний принц Уэльский посетит памятное мероприятие в Виндзорском замке во вторник, но его участие отменено.

Источник не уточнил причины, по которым Уильям изменил планы в последнюю минуту, но добавил, что жена Уильяма, принцесса Уэльская, которая восстанавливается после операции на брюшной полости в январе, "продолжает чувствовать себя хорошо".

Кейт не появляется на публике, поскольку она продолжает выздоравливать дома и, как ожидается, не вернется к исполнению королевских обязанностей до Пасхи.

У короля Великобритании обнаружили рак. Чарльз III отложит публичные обязанности5 февраля 2024, 18:18 • 30395 просмотров

Король Чарльз III также отсутствует на службе, поскольку он продолжает лечение в связи с онкологической болезнью. Таким образом королевскую семью на прощании с последним греческим монархом в часовне Святого Георгия возглавила королева Камилла.

Напомним

Константин II Греческий, троюродный брат короля Чарльза III, умер в январе прошлого года в возрасте 82 лет. Чарльз и Константин поддерживали близкие отношения, британский король даже назвал своего двоюродного брата крестным отцом своего первенца Уильяма.

После военного переворота 1967 года Константин с семьей бежал в Рим, а военный режим назначил на его место регента. Греческая монархия была упразднена 1 июня 1973 года, когда военный режим провозгласил страну республикой - решение, которое было поддержано на следующем референдуме. Константин принял отмену монархии после еще одного референдума, проведенного избранным гражданским правительством в 1974 году.

Стало известно, почему принц Уильям и принцесса Кейт не возобновили исполнение королевских обязанностей18 апреля 2023, 09:36 • 1975330 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Принц Вільям пропустить панахіду за грецьким королем, який був його хрещеним, з особистих причин - ЗМІ
Prince William to skip memorial service for Greek king who was his godfather for personal reasons - media
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Принц Уильям пропустил панихиду по покойному королю Греции Константину по личным причинам.

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Принц Уильям пропустит панихиду по греческому королю, который был его крестным, по личным причинам - СМИ

"И днем, и ночью": враг активно наступает под Авдеевкой - Жорин

россияне круглосуточно продолжают наступательные действия под Авдеевкой, сосредотачиваясь на линии Бердичев-Орловка и в районе Красногоровки.

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"И днем, и ночью": враг активно наступает под Авдеевкой - Жорин

В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии путина

В Новой Каховке произошли взрывы возле офиса оккупационной партии "единая россия" и избирательного участка. Таким образом оккупанты пытаются сорвать фейковые выборы презиеднта рф.

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В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии путина

Правительство назначило Павлущика новым главой НАПК

Кабинет Министров Украины назначил Виктора Павлущика председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и утвердил нескольких заместителей председателей областных государственных администраций, временно назначив Андрея Даника председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и уволив Александра Кохана с должности председателя Сарненской районной государственной администрации.

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Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится - президент страны

Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и продолжит оказывать военную помощь, в частности, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

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С марта Украина сможет экспортировать в ЕС еще больше электроэнергии

С 1 марта Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу на 150 МВт, начиная со следующей недели.

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С марта Украина сможет экспортировать в ЕС еще больше электроэнергии

Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи

Молдова отправила в Украину 5 грузовиков с более 75 тоннами гуманитарной помощи, включая медикаменты, консервы и генераторы.

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Из-за желания наживы ФГВФЛ более 70 кредиторов банка "Конкорд" не могут получить обратно свои средства

Из-за желания наживы ФГВФЛ более 70 кредиторов банка "Конкорд" не могут получить обратно свои средства.

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Европейский парламент одобрил новую помощь Украине в 50 миллиардов евро.

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рф видит "неизбежность" конфликта с НАТО, если войска Альянса будут в Украине

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с рф.

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