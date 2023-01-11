Помер останній король Греції

Йому було 82 роки.

Деталі

Лікарі приватної лікарні Hygeia в Афінах підтвердили, що Костянтин помер пізно увечері у вівторок після перебування у відділенні інтенсивної терапії, але не повідомили жодних подробиць до офіційного оголошення.

Доповнення

Коли він зійшов на престол під ім'ям Костянтина II у 1964 році у віці 23 років, молодий монарх, який вже завоював славу олімпійського чемпіона з вітрильного спорту, мав величезну популярність. До наступного року, пише видання, він розтратив більшу частину цієї підтримки через свою активну участь у махінаціях, які призвели до падіння обраного уряду Союзу Центру прем'єр-міністра Джорджа Папандреу.

Епізод із виходом із правлячої партії кількох депутатів, досі широко відомий у Греції як "відступництво", дестабілізував конституційний лад і призвів до військового перевороту в 1967 році. Зрештою Костянтин зіткнувся з військовими правителями і змушений був залишити країну.