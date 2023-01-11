Умер последний король Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Константин, бывший и последний король Греции, который выиграл золотую олимпийскую медаль, прежде чем в 1960-х годах как король был вовлечен в политику своей страны и провел десятилетия в изгнании, умер, пишет УНН со ссылкой на AP.
Ему было 82 года.
Детали
Врачи частной больницы Hygeia в Афинах подтвердили, что Константин умер поздно вечером во вторник после пребывания в отделении интенсивной терапии, но не сообщили никаких подробностей до официального объявления.
Дополнение
Когда он взошел на престол под именем Константина II в 1964 году в возрасте 23 лет, молодой монарх, который уже завоевал славу олимпийского чемпиона по парусному спорту, пользовался огромной популярностью. К следующему году, пишет издание, он растратил большую часть этой поддержки из-за своего активного участия в махинациях, которые привели к падению избранного правительства Союза Центра премьер-министра Джорджа Папандреу.
Эпизод с выходом из правящей партии нескольких депутатов, до сих пор широко известный в Греции как "отступничество", дестабилизировал конституционный строй и привел к военному перевороту в 1967 году. В конце концов Константин столкнулся с военными правителями и был вынужден покинуть страну.