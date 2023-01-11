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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Умер последний король Греции

Киев • УНН

 • 450781 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Константин, бывший и последний король Греции, который выиграл золотую олимпийскую медаль, прежде чем в 1960-х годах как король был вовлечен в политику своей страны и провел десятилетия в изгнании, умер, пишет УНН со ссылкой на AP.

Умер последний король Греции

Ему было 82 года.

Детали

Врачи частной больницы Hygeia в Афинах подтвердили, что Константин умер поздно вечером во вторник после пребывания в отделении интенсивной терапии, но не сообщили никаких подробностей до официального объявления.

Дополнение

Когда он взошел на престол под именем Константина II в 1964 году в возрасте 23 лет, молодой монарх, который уже завоевал славу олимпийского чемпиона по парусному спорту, пользовался огромной популярностью. К следующему году, пишет издание, он растратил большую часть этой поддержки из-за своего активного участия в махинациях, которые привели к падению избранного правительства Союза Центра премьер-министра Джорджа Папандреу.

Эпизод с выходом из правящей партии нескольких депутатов, до сих пор широко известный в Греции как "отступничество", дестабилизировал конституционный строй и привел к военному перевороту в 1967 году. В конце концов Константин столкнулся с военными правителями и был вынужден покинуть страну.

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