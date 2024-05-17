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Прикордонники затримали п’ятьох ухилянтів, які ховались у причепі вантажівки

Прикордонники затримали п’ятьох ухилянтів, які ховались у причепі вантажівки

Київ • УНН

 • 18448 перегляди

Прикордонники запобігли незаконному переправленню п'ятьох чоловіків призовного віку, які переховувалися у причепі вантажівки та намагалися перетнути кордон з Молдовою.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками Нацполіції запобігли незаконному переправленню за кордон п’ятьох чоловіків призивного віку, які ховались у причепі вантажівки. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише УНН.

Деталі

Як з’ясувалося, мешканці Дніпропетровської, Миколаївської та Вінницької областей відшукали через мережу Інтернет послуги нелегального трансферу до Молдови. Отримавши інструкції, останні прибули до Одеси, де на них вже очікував 31-річний водій вантажного таксі.

Цінова політика закордонної подорожі варіювалась від 3 до 6 тис. доларів США з кожного, з обов’язковим внесенням завдатку у розмірі одна тисяча доларів. Аби не потрапити в поле зору прикордонного наряду, водій приховав своїх "клієнтів" у причепі вантажівки,

- йдеться у повідомленні.

Однак, завдяки вчасно отриманій інформації від оперативників, на заваді омріяним планам стали правоохоронці, які зупинили горе-шофера на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені.

За скоєне всім учасникам закордонного турне доведеться відповідати перед законом. Відносно водія направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

На пасажирів складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо

Румунські прикордонники знайшли тіло невідомого потопельника в річці Тиса, що стало вже 30-м трагічним випадком під час спроб перетнути кордон.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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