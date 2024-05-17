Пограничники задержали пятерых уклонистов, которые прятались в прицепе грузовика

Пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции предотвратили незаконную переправку за границу пятерых мужчин призывного возраста, которые прятались в прицепе грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Как выяснилось, жители Днепропетровской, Николаевской и Винницкой областей отыскали через сеть Интернет услуги нелегального трансфера в Молдову. Получив инструкции, последние прибыли в Одессу, где их уже ожидал 31-летний водитель грузового такси.

Ценовая политика зарубежного путешествия варьировалась от 3 до 6 тыс. долларов США с каждого, с обязательным внесением задатка в размере одна тысяча долларов. Чтобы не попасть в поле зрения пограничного наряда, водитель скрыл своих "клиентов" в прицепе грузовика, - говорится в сообщении.

Однако, благодаря вовремя полученной информации от оперативников, помехой желанным планам стали правоохранители, которые остановили горе-шофера на транзитном участке автодороги Одесса-Рени.

За содеянное всем участникам зарубежного турне придется отвечать перед законом. В отношении водителя направлено сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

На пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним

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