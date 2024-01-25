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Прикордонники ЄС продовжать патрулювати кордон Фінляндії з рф до літа

Прикордонники ЄС продовжать патрулювати кордон Фінляндії з рф до літа

Київ • УНН

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Фінляндія домовилася про продовження технічної та кадрової підтримки з боку Європейського агентства прикордонної та берегової охорони (Frontex) для патрулювання свого східного кордону з росією до літа.

Фінляндія домовилася з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex про продовження кадрової та технічної підтримки у патрулюванні східного кордону з рф. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

З кінця листопада у Фінляндії працюють 50 прикордонників та інших співробітників Frontex, які допомагають фінським колегам патрулювати кордон із росією. З них близько третини залишаться у Фінляндії принаймні до літа.

За даними Прикордонної служби, як мінімум на ранніх етапах персонал буде розподілено між підрозділами прикордонної охорони Південно-Східної Фінляндії, Північної Карелії та Кайнуу.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, Фінляндія забезпечуватиме безпеку кордонів з росією в рамках закону. Втім, готова переглянути законодавство.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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