Прикордонники ЄС продовжать патрулювати кордон Фінляндії з рф до літа
Київ • УНН
Фінляндія домовилася про продовження технічної та кадрової підтримки з боку Європейського агентства прикордонної та берегової охорони (Frontex) для патрулювання свого східного кордону з росією до літа.
Фінляндія домовилася з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex про продовження кадрової та технічної підтримки у патрулюванні східного кордону з рф. Про це повідомляє Yle, пише УНН.
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З кінця листопада у Фінляндії працюють 50 прикордонників та інших співробітників Frontex, які допомагають фінським колегам патрулювати кордон із росією. З них близько третини залишаться у Фінляндії принаймні до літа.
За даними Прикордонної служби, як мінімум на ранніх етапах персонал буде розподілено між підрозділами прикордонної охорони Південно-Східної Фінляндії, Північної Карелії та Кайнуу.
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Як раніше писав УНН, Фінляндія забезпечуватиме безпеку кордонів з росією в рамках закону. Втім, готова переглянути законодавство.
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