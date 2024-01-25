Пограничники ЕС продолжат патрулировать границу Финляндии с рф до лета

Финляндия договорилась с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex о продолжении кадровой и технической поддержки в патрулировании восточной границы с рф. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

С конца ноября в Финляндии работают 50 пограничников и других сотрудников Frontex, которые помогают финским коллегам патрулировать границу с Россией. Из них около трети останутся в Финляндии по крайней мере до лета.

По данным Пограничной службы, как минимум на ранних этапах персонал будет распределен между подразделениями пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии, Северной Карелии и Кайнуу.

Напомним

Как ранее писал УНН, Финляндия будет обеспечивать безопасность границ с Россией в рамках закона. Впрочем, готова пересмотреть законодательство.

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