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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Причиною масштабної пожежі в районі аеропорту у санкт-петербурзі могла бути робота ППО

Київ • УНН

 • 106682 перегляди

Поблизу аеропорту пулково в санкт-петербурзі продовжується сильна пожежа, ймовірно, спричинена тим, що системи ППО збили безпілотник. Через пожежу в аеропорту обмежили польоти літаків.

Причиною масштабної пожежі в районі аеропорту у санкт-петербурзі могла бути робота ППО

Через сильну пожежу у промисловій зоні, що поблизу аеропорту "пулково", введені обмеження на виліт та посадку літаків. Перед пожежею в зоні аеропорту працювала ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські пабліки.

Деталі

Відомо, що у муніципальному окрузі Горєлове поблизу аеропорту "пулково" палають складські приміщення в ангарі площею 1000 квадратних метрів. У будівлі частково обвалилися дах та стіни.

Постраждали дві людини, їх госпіталізували.

В аеропорту "пулково" оголошено план "килим", він закритий на виліт і приліт. Обмеження в аеропорту було введено о 17 годині. За даними каналу "База", Причиною введення плану "килим" стала спроба атаки безпілотником одного з підприємств Санкт-Петербурга. За попередніми даними, дрон був збитий силами ППО. Робота ППО та вибухи перед пожежею зафіксовані на камери очевидців події.

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