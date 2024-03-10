Причиною масштабної пожежі в районі аеропорту у санкт-петербурзі могла бути робота ППО
Київ • УНН
Поблизу аеропорту пулково в санкт-петербурзі продовжується сильна пожежа, ймовірно, спричинена тим, що системи ППО збили безпілотник. Через пожежу в аеропорту обмежили польоти літаків.
Через сильну пожежу у промисловій зоні, що поблизу аеропорту "пулково", введені обмеження на виліт та посадку літаків. Перед пожежею в зоні аеропорту працювала ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські пабліки.
Деталі
Відомо, що у муніципальному окрузі Горєлове поблизу аеропорту "пулково" палають складські приміщення в ангарі площею 1000 квадратних метрів. У будівлі частково обвалилися дах та стіни.
Постраждали дві людини, їх госпіталізували.
В аеропорту "пулково" оголошено план "килим", він закритий на виліт і приліт. Обмеження в аеропорту було введено о 17 годині. За даними каналу "База", Причиною введення плану "килим" стала спроба атаки безпілотником одного з підприємств Санкт-Петербурга. За попередніми даними, дрон був збитий силами ППО. Робота ППО та вибухи перед пожежею зафіксовані на камери очевидців події.
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