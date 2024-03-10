Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО

Из-за сильного пожара в промышленной зоне, вблизи аэропорта "пулково", введены ограничения на вылет и посадку самолетов. Перед пожаром в зоне аэропорта работала ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские паблики.

Детали

Известно, что в муниципальном округе горелово вблизи аэропорта "пулково" горят складские помещения в ангаре площадью 1000 квадратных метров. В здании частично обвалились крыша и стены.

Пострадали два человека, их госпитализировали.

В аэропорту "пулково" объявлен план "ковер", он закрыт на вылет и прилет. Ограничения в аэропорту были введены в 17 часов. По данным канала "База", причиной введения плана "ковер" стала попытка атаки беспилотником одного из предприятий санкт-петербурга. По предварительным данным, дрон был сбит силами ПВО. Работа ПВО и взрывы перед пожаром зафиксированы на камеры очевидцев происшествия.

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