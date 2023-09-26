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Проведення мультипредметного тесту у 2024 році - в парламенті реєструється спецзакон

Проведення мультипредметного тесту у 2024 році - в парламенті реєструється спецзакон

Київ • УНН

 • 183227 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Верховній Раді вже реєструється спеціальний закон, який регулюватиме проведення Національного мультипредметного тесту у 2024 році. Про це повідомив голова Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак під час пресбрифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Нам потрібно внести новий закон, який буде регулювати вступ в цьому році. Ми його називаємо спеціальним законом по вступу в конкретному році. Прямо зараз у Верховній Раді вже реєструється цей спеціальний закон, який регулюватиме проведення Національного мультипредметного тесту у 2024 році», - розповів Бабак.

Доповнення

У 2024 році Національний мультипредметний тест буде відбуватися у форматі 3+1. Тобто три обов'язкових предмети та один на вибір. Чотири предмети будуть об'єднані в один тест, який загалом триватиме чотири години з перервою.

Раніше в МОН повідомляли, що після перемоги в Україні повернуться до повноцінного зовнішнього незалежного оцінювання. Національний мультипредметний тест – це лише особливий формат проведення ЗНО.

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