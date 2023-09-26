Проведення мультипредметного тесту у 2024 році - в парламенті реєструється спецзакон
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Верховній Раді вже реєструється спеціальний закон, який регулюватиме проведення Національного мультипредметного тесту у 2024 році. Про це повідомив голова Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак під час пресбрифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Нам потрібно внести новий закон, який буде регулювати вступ в цьому році. Ми його називаємо спеціальним законом по вступу в конкретному році. Прямо зараз у Верховній Раді вже реєструється цей спеціальний закон, який регулюватиме проведення Національного мультипредметного тесту у 2024 році», - розповів Бабак.
Доповнення
У 2024 році Національний мультипредметний тест буде відбуватися у форматі 3+1. Тобто три обов'язкових предмети та один на вибір. Чотири предмети будуть об'єднані в один тест, який загалом триватиме чотири години з перервою.
Раніше в МОН повідомляли, що після перемоги в Україні повернуться до повноцінного зовнішнього незалежного оцінювання. Національний мультипредметний тест – це лише особливий формат проведення ЗНО.
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