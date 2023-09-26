Проведение мультипредметного теста в 2024 году - в парламенте регистрируется спецзакон
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Верховной Раде уже регистрируется специальный закон, который будет регулировать проведение Национального мультипредметного теста в 2024 году. Об этом сообщил председатель Комитета образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Сергей Бабак во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Нам нужно внести новый закон, который будет регулировать поступление в этом году. Мы его называем специальным законом по поступлению в конкретном году. Прямо сейчас в Верховной Раде уже регистрируется этот специальный закон, который будет регулировать проведение Национального мультипредметного теста в 2024 году», - рассказал Бабак.
Дополнение
В 2024 году Национальный мультипредметный тест будет проходить в формате 3+1. То есть три обязательных предмета и один на выбор. Четыре предмета будут объединены в один тест, который в целом продлится четыре часа с перерывом.
Ранее в МОН сообщали, что после победы в Украине вернутся к полноценному внешнему независимому оцениванию. Национальный мультипредметный тест – это лишь особый формат проведения ВНО.
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